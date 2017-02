Barça : des contacts avec Blanc !

Barça : des contacts avec Blan c ! « Par Romain Lantheaume - Le 24/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat en juin prochain, l’entraîneur Luis Enrique se trouve de plus en plus contesté au FC Barcelone. Visiblement, les dirigeants catalans commencent même à préparer son éventuel départ. Et un Français se trouverait en embuscade pour lui succéder ! D’après la chaîne SFR Sport, des contacts auraient en effet été noués entre les Blaugrana et Laurent Blanc. Ancien joueur du Barça, le Cévenol est libre depuis son départ du Paris Saint-Germain en fin de saison dernière. Les noms de Jorge Sampaoli (FC Séville), Ernesto Valverde (Athletic Bilbao) et Thomas Tuchel (Borussia Dortmund) circulent également. Les noms de Jorge Sampaoli (FC Séville), Ernesto Valverde (Athletic Bilbao) et Thomas Tuchel (Borussia Dortmund) circulent également.

