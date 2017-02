L1 : Nice 2-1 Montpellier (fini)

Malgré une première période compliquée, l'OGC Nice a réalisé une superbe opération en renversant Montpellier (2-1) ce vendredi à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1.

En difficulté en début de partie, les Aiglons concédaient l'ouverture du score sur un but gag inscrit au second poteau par Mounié au terme d'un coup de billard dans la surface (0-1, 9e). Quelques instants plus tard, Skhiri avait la balle de break mais il envoyait sa tête au-dessus. Gêné par la densité adverse au milieu de terrain, le Gym ne parvenait pas à déployer son jeu habituel.

Très brouillons, les hommes de Lucien Favre se procuraient tout de même des opportunités. Mais Donis manquait le cadre dans la surface, puis Pionnier se couchait bien sur un tir de Cyprien avant que Belhanda, seul face au gardien héraultais, ne croise trop sa frappe. Régulièrement en position dangereuse à l'approche du but niçois, les Montpelliérains ne parvenaient pas à se mettre à l'abri et devaient faire face au réveil des locaux, plus agressifs au retour des vestiaires.

Les Azuréens mettaient la pression, la frappe soudaine de Cyprien frôlait le cadre avant que celle d'Eysseric ne termine dans le petit filet. Mais l'ancien Monégasque s'arrachait et transmettait le ballon à Le Bihan. Tout juste entré en jeu, l'ancien Havrais égalisait d'une frappe au sol pour son grand retour sur les terrains après 17 mois de convalescence (1-1, 68e) ! Les Aiglons poussaient et la belle histoire n'en restait pas là puisque l'attaquant signait un doublé en ajustant Pionnier de près pour faire virer le Gym en tête (2-1, 86e). En face, Boudebouz trouvait ensuite le poteau sur coup-franc ! Nice s'en tire bien puisque le Gym double le PSG et recolle provisoirement au leader, Monaco !