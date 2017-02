Lyon : Aulas fixe le prix de Lacazette

Mercredi, le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a annoncé des "ventes significatives" à venir en fin de saison (voir ici). Principaux candidats au départ, le milieu de terrain Corentin Tolisso (22 ans, 22 matchs et 6 buts en L1 cette saison) et l’attaquant Alexandre Lacazette (25 ans, 21 matchs et 21 buts en L1 cette saison) devraient donc faire leurs valises. Mais le boss lyonnais a tenté de brouiller les pistes ce vendredi.

"Je n’ai pas dit qu’Alexandre ou Corentin partiraient, a rectifié le dirigeant sur les ondes de RMC. On a eu de nombreuses propositions pour de nombreux joueurs. L’année dernière, on a refusé des offres autour de 40-45 millions pour Lacazette, donc les négociations pour le laisser partir seront au-delà de cette somme-là. Mais on fera tout pour le garder, car des joueurs qui marquent 25 ou 30 buts par an ça ne court pas les rues."

Concernant Lacazette, Aulas n’a pas fermé la porte à un éventuel départ vers le Paris Saint-Germain tout en affirmant que l’étranger tiendrait plutôt la corde. JMA n’a en revanche rien redit au sujet de la supposée offre de 70 M€ pour son buteur ()…