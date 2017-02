L1 : Nantes 3-1 Dijon (fini)

Porté par une belle seconde période, Nantes a pris le meilleur sur Dijon (3-1) ce vendredi en ouverture de la 27e journée de Ligue 1.

Idéalement lancés par un but inscrit en contre par Bammou après un appui sur Iloki (1-0, 3e), les Canaris subissaient ensuite la domination dijonnaise avec plusieurs actions chaudes dans la surface de Riou. Malgré la sortie précoce de Rüfli sur blessure, le promu était récompensé de ses bonnes intentions avant la pause par un but contre son camp de Dubois, mis sous pression par Tavares, qui devançait son propre gardien et le trompait de la tête sur un centre des visiteurs (1-1, 37e). Iloki sur un tir non cadré et Sala, qui perdait son face-à-face contre Reynet, ont cependant riposté pour les Nantais.

Nettement plus remuants au retour des vestiaires, les hommes de Sergio Conceição obtenaient un penalty par Dubois, accroché dans la surface par Balmont, qui se rachetait. Sala le transformait d’une frappe au centre (2-1, 58e). Après une grosse occasion stoppée par Reynet, les locaux se mettaient finalement à l’abri sur un bijou de Pardo. Excentré côté gauche, le Colombien marquait d’une superbe frappe enroulée en pleine lucarne dans un angle impossible (3-1, 79e). Réduit à dix après l’expulsion de Diony pour des mots déplacés à l’encontre de l’arbitre, le DFCO ne pouvait que constater les dégâts…