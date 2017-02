Leicester : les adieux touchants de Ranieri « Par Romain Lantheaume - Le 24/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré l’exploit accompli la saison passée avec un incroyable titre de champion d’Angleterre, l’entraîneur Claudio Ranieri n’a pas résisté à l’exercice très délicat de Leicester, actuellement 17e de Premier League. Remercié jeudi (voir ici), le technicien italien a adressé ce vendredi une émouvante lettre d’adieux aux Foxes. "Hier, mon rêve est mort. Après l’euphorie d’une saison dernière couronnée d’un sacre en Premier League, tout ce dont je rêvais était de rester à Leicester City, le club que j’aime pour toujours. Triste qu’il n’en soit finalement pas ainsi, a déploré le Transalpin dans un texte relayé par Sky Sports. Cette aventure était incroyable, et restera avec moi à jamais." "Mais, surtout, merci aux supporters. Vous m’avez accepté dans vos cœurs dès le premier jour et m’avez aimé. Je vous aime aussi. Personne ne pourra nous enlever ce que nous avons fait ensemble, j’espère que vous y repensez chaque jour avec le sourire que j’ai toujours eu. C’était un moment de grâce et de joie que je n’oublierai jamais. Être champion avec vous a été un plaisir et un honneur", a terminé l’ancien coach de l’AS Monaco. Ranieri et sa troupe auront marqué l’histoire à jamais ! "Mais, surtout, merci aux supporters. Vous m’avez accepté dans vos cœurs dès le premier jour et m’avez aimé. Je vous aime aussi. Personne ne pourra nous enlever ce que nous avons fait ensemble, j’espère que vous y repensez chaque jour avec le sourire que j’ai toujours eu. C’était un moment de grâce et de joie que je n’oublierai jamais. Être champion avec vous a été un plaisir et un honneur", a terminé l’ancien coach de l’AS Monaco. Ranieri et sa troupe auront marqué l’histoire à jamais !

