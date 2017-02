OM : de nombreux incertains face au PSG « Par Romain Rigaux - Le 24/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Présent en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia, a fait le point sur l'état des troupes avant le clasico de dimanche (21h) contre le Paris Saint-Germain. Et les incertains sont nombreux du côté de l'OM... "Sertic, c’était plus qu’une crampe. Payet et Rolando n’ont pas pu s’entraîner normalement. Sarr souffre d’une luxation de l’épaule. Morgan s’est blessé en semaine. Pat Evra est toujours en délicatesse avec sa cuisse. Khaoui est out, comme Sarr, Kamara et Hubocan. La bonne nouvelle, c’est que le match est dimanche soir, ça nous laisse un peu de de temps pour essayer de récupérer tout le monde", a indiqué le coach olympien. Petite inquiétude ou intox de la part de Garcia ? Petite inquiétude ou intox de la part de Garcia ?

