OM : Eyraud envoie un message pour le mercato « Par Romain Rigaux - Le 24/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Olympique de Marseille a été l'un des grands animateurs du marché des transferts cet hiver avec le recrutement de Dimitri Payet, Patrice Evra, Morgan Sanson et Gregory Sertic. Le président marseillais Jacques-Henri Eyraud compte bien poursuivre sur cette lancée et envoie un message aux supporters pour le mercato estival. "A Marseille, on a les crampons solidement ancrés dans le sol, c’est une ville du réel. On va quand même essayer de renforcer cette équipe, évidemment. Rendez-vous l’été prochain. (...) On a dépensé plus de 40 millions d’euros au mercato d'hiver, avec des joueurs de qualité internationale, des moins connus, des jeunes. On va continuer sur cet équilibre qui nous semble être le bon", a indiqué le patron de l'OM sur RTL. Les fans phocéens sont impatients de voir ça. Les fans phocéens sont impatients de voir ça.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+