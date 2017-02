Lille : Passi, le lapsus de Corchia « Par Romain Rigaux - Le 24/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Présent en conférence de presse, Sébastien Corchia (26 ans, 26 matchs et 1 but en L1 cette saison) s'est fait remarquer avec un petit lapsus. Interrogé sur l'arrivée de Marcelo Bielsa l'été prochain, le latéral droit lillois en a peut-être trop dit sur l'avenir de l'actuel entraîneur Franck Passi. "Ça ne change pas quelque chose en particulier, car il faut être bon à tous les matchs. On sait très bien que Franck Passi va être là en tant qu’adjoint de Marcelo Bielsa. Le but c’est de prendre le maximum de points", a indiqué le défenseur du LOSC. Sauf que la future situation de Passi n'a jamais été évoquée publiquement. "Il connaît des choses ou Mme Irma, car si lui sait ce que je vais faire au 30 juin, moi je ne le sais toujours pas", a répondu le technicien. Info ou intox ? Sauf que la future situation de Passi n'a jamais été évoquée publiquement. "Il connaît des choses ou Mme Irma, car si lui sait ce que je vais faire au 30 juin, moi je ne le sais toujours pas", a répondu le technicien. Info ou intox ?

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+