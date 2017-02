PSG : pour Ménès, un but suffit contre le Barça « Par Youcef Touaitia - Le 24/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Large vainqueur à l'aller (4-0), le Paris Saint-Germain s'est mis dans des conditions idéales avant de retrouver le FC Barcelone lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions, le 8 mars prochain. Pour le consultant Pierre Ménès, inscrire un but au Camp Nou suffira au bonheur des champions de France. "Le club de la capitale va aller au Camp Nou avec un certain confort. Pour Paris, l’essentiel sera de marquer un but", a analysé le journaliste pour Direct Matin. Dans l'état actuel des choses, on imagine mal les Blaugrana mettre six buts au PSG si le club de la capitale parvenait à trouver la faille.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+