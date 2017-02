Arsenal : Oxlade-Chamberlain a la cote !

Arsenal : Oxlade-Chamberlain a la cot e ! « Par Youcef Touaitia - Le 24/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour près de 14 millions d'euros en 2011, l'ailier Alexander Oxlade-Chamberlain (23 ans, 21 apparitions et 2 buts en Premier League cette saison) ne parvient pas à confirmer les espoirs placés en lui du côté d'Arsenal. Tantôt titulaire, tantôt remplaçant, l'international anglais ne serait pas contre un départ à un peu plus d'un an du terme de son contrat. Cela tombe bien, deux prétendants sont prêts à l'accueillir. Selon les informations du Daily Mirror, Everton et Manchester City pourraient passer à l'action pour l'ancien élément de Southampton. Très apprécié pour son volume de jeu, le Britannique plait énormément aux entraîneurs des deux formations, Ronald Koeman et Pep Guardiola. Reste à savoir la position de la direction des Gunners dans ce dossier désormais. Reste à savoir la position de la direction des Gunners dans ce dossier désormais.

