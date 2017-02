PSG : Trapp et la concurrence avec Areola « Par Youcef Touaitia - Le 24/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Doublé par Alphonse Areola (23 ans, 15 matchs en L1 cette saison) en début de saison, Kevin Trapp (26 ans, 12 matchs en L1 cette saison) est redevenu le gardien numéro un au Paris Saint-Germain. Malgré des semaines difficiles, l’Allemand n’a jamais lâché prise et a évoqué la concurrence avec le Français. "Dès le début c'était très clair. Le coach était très ouvert avec nous, il a dit qu'il n'avait pas de numéro un ou deux, à nous de faire les efforts pour lui prouver que nous voulions jouer. Le plus important c'est l'équipe, peu importe qui joue, il faut tout simplement tirer l'équipe vers le haut et tout faire pour gagner ensemble, a insisté Trapp sur le site officiel du club. Nous, en tant que joueurs, on veut jouer au maximum bien sûr, et je pense que la compétition nous booste un peu plus. Dans un club comme le Paris Saint-Germain, il y a forcément de la concurrence, et il faut se donner à fond tous les jours, tout simplement." Sauf qu’aujourd’hui, l’ancien élément de l’Eintracht Francfort semble avoir définitivement fait le trou sur Areola, à la ramasse suite à de nombreuses prestations désastreuses. Sauf qu’aujourd’hui, l’ancien élément de l’Eintracht Francfort semble avoir définitivement fait le trou sur Areola, à la ramasse suite à de nombreuses prestations désastreuses.

