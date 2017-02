Juve : une approche à venir pour Simeone ?

Juve : une approche à venir pour Simeon e ? « Par Youcef Touaitia - Le 24/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat en juin prochain, Massimiliano Allegri pourrait quitter la Juventus Turin. Alors que l’Italien est annoncé avec insistance du côté d’Arsenal, Sport Mediaset nous informe que les dirigeants piémontais travailleraient déjà pour lui trouver un successeur. D’après le média transalpin, la direction de la Vieille Dame pourrait se rapprocher du coach de l’Atletico Madrid, Diego Simeone. A un peu plus d’un an du terme de son bail, l’Argentin se pose toujours des questions sur son avenir et n’a toujours pas dévoilé ses intentions. Cependant, on a du mal à croire que son futur passe par Turin, lui qui rêve d’entraîner... l’Inter Milan. Cependant, on a du mal à croire que son futur passe par Turin, lui qui rêve d’entraîner... l’Inter Milan.

