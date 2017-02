PSG : deux clubs en contacts avec Aurier Par Romain Rigaux - Le 24/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Moins performant cette saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Serge Aurier (24 ans, 14 matchs en L1 cette saison) doit composer avec la concurrence d'un Thomas Meunier qui monte en puissance depuis son arrivée l'été dernier. Mais l'Ivoirien conserve une belle cote puisque L'Equipe assure que les contacts ne sont pas rompus avec le FC Barcelone et le Milan AC. Malgré son temps de jeu moins important, l'ancien Toulousain n'a pas encore décidé de partir et souhaite se battre pour regagner sa place. "Aujourd’hui, il est à 100% au PSG, on a prévu de se voir avec les dirigeants au printemps", a confié son conseiller au quotidien sportif. Une titularisation ou non lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone, ou lors d'éventuels quarts de finale, pourrait bien avoir une influence sur son avenir. Une titularisation ou non lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone, ou lors d'éventuels quarts de finale, pourrait bien avoir une influence sur son avenir.

