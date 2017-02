Lyon : Ferri et la notion de plaisir Par Youcef Touaitia - Le 23/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Large vainqueur de l'AZ Alkmaar (7-1) ce jeudi soir, lors du 16e de finale retour de la Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais a brillamment validé son ticket pour le prochain tour. Le milieu de terrain Jordan Ferri (24 ans, 2 matchs et 1 but en C3 cette saison) a forcément évoqué le plaisir pris par les Gones durant cette rencontre. "On a développé un beau jeu. Je pense que les supporters ont pris autant de plaisir que nous sur le terrain", a commenté le Lyonnais en zone mixte. Une prestation aboutie que Ferri et les siens devront confirmer dès ce dimanche (17h) face à Metz.

