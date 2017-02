Rennes : Costil n'est pas d'accord avec Gourcuff Par Eric Bethsy - Le 23/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Sur une série de 10 matchs sans victoire en championnat, le Stade Rennais n’a plus l’Europe en ligne de mire. Pour l’entraîneur Christian Gourcuff, le club breton joue désormais le maintien (voir ici). Des propos que le gardien Benoît Costil (29 ans, 26 matchs en L1 cette saison) juge excessifs. "Il faut faire attention à ce qu'on dit à chaud, a réagi l’international français. Le maintien, c'est le premier objectif pour n'importe quelle équipe. Il faut prendre les points pour se maintenir, et quand on les aura, on pourra parler d'autres choses. C'était peut-être plus histoire de tirer la sonnette d'alarme, d'alerter tout le monde. Mais je n'ai aucune inquiétude : on va se maintenir, parce qu'on va gagner très vite, qu'on a des capacités, qu'on est des bons joueurs, qu'on a une bonne équipe et qu'on n'a pas le nombre de points qu'on aurait dû avoir sur les derniers matchs. Ça ne sert à rien d'être alarmiste." Au classement, Rennes, 10e de Ligue 1, a 6 points d’avance sur le barragiste Nancy. Au classement, Rennes, 10e de Ligue 1, a 6 points d’avance sur le barragiste Nancy.

