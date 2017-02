Bordeaux : Gourvennec veut du jeu avant l'Europe

Septièmes de Ligue 1 avant la 27e journée, les Girondins de Bordeaux peuvent envisager une qualification européenne à la fin de la saison. Mais si l’entraîneur Jocelyn Gourvennec serait évidemment ravi de disputer la Ligue Europa, sa priorité va au jeu pratiqué par sa formation.

"Dans ma tâche aujourd'hui, j'essaie de me focaliser tous les jours sur les aspects du jeu et de la progression de l'équipe, a confié l’ancien coach de Guingamp. Je n'ai pas dans mon discours aujourd'hui, l'Europe, l'Europe, l'Europe. C'est quelque chose qui peut tomber, ou pas in fine. C'est important, et bien sûr qu'on veut tous revivre cela mais au quotidien, dans le management de l'équipe et pour les joueurs dans leur progression, on est sur des leviers un peu différents."

Une manière de ne pas mettre la pression sur ses hommes alors que le sprint final va bientôt débuter.