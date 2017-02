PSG : Trapp évoque le choc face à l'OM « Par Youcef Touaitia - Le 23/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A trois jours du choc entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, lors de la 27e journée de Ligue 1, la tension monte. Le gardien parisien, Kevin Trapp (26 ans, 12 matchs en L1 cette saison), n'a pas manqué de souligner l'importance d'une telle affiche entre deux des plus grands clubs français. "C’est un match très particulier. Je le sais, je suis devenu Parisien et je sais ce que ça représente. On joue à l’extérieur, ce ne sera pas simple, c’est le Clasico, ce n’est jamais un match comme un autre. Ce n’est pas juste un match à gagner, on sait que c’est important pour les supporters, et ils seraient heureux de nous voir gagner", a commenté l'Allemand sur le site officiel du club de la capitale. Un match attendu par toute la France du football ! Un match attendu par toute la France du football !

