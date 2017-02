Naples : Lavezzi veut revenir mais... « Par Eric Bethsy - Le 23/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En difficulté au Hebei China Fortune, Ezequiel Lavezzi (31 ans) n'est pas contre un départ, surtout si cela peut lui permettre de retrouver Naples. Seul problème, l’attaquant argentin n’a pas les faveurs du président Aurelio De Laurentiis. "Je pense toujours à Naples, à la possibilité de revenir, a confié l’ancien Parisien à Sky Sport. Mais je crois que le président De Laurentiis ne veut pas. Si un jour je reviens en Italie et que ce n'est pas à Naples, ce sera parce que les dirigeants n'ont pas voulu de moi." Et pour cause, le patron du Napoli n’avait pas accepté que "Pocho" privilégie l’argent du Paris Saint-Germain... Et pour cause, le patron du Napoli n’avait pas accepté que "Pocho" privilégie l’argent du Paris Saint-Germain...

