C3 : Lyon 7-1 Alkmaar (fini) Par Youcef Touaitia - Le 23/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- En démonstration, l’Olympique Lyonnais a ridiculisé l’AZ Alkmaar (7-1) ce jeudi soir, lors du 16e de finale retour de la Ligue Europa. Sur leur première action, les Lyonnais trouvaient la faille grâce à l’opportunisme de Fekir (1-0, 5e). Largement au-dessus techniquement, les Gones maîtrisaient parfaitement les débats et doublaient la mise par Cornet suite à un excellent service de Jallet (2-0, 17e). Et si Garcia profitait d’une perte de balle de Ferri pour relancer les siens (2-1, 26e), Fekir enfonçait lui un peu plus le clou dans la foulée sur une frappe contrée (3-1, 27e). Les buts pleuvaient ! Le festival se poursuivait puisque Darder y allait de sa réalisation après un bel échange avec Fekir (4-1, 34e). Quelle humiliation pour la formation néerlandaise, complètement dépassée par la vivacité des locaux. L’addition aurait pu être encore plus salée avant la pause sans la maladresse des Rhodaniens, insolents de facilité. Moins pressants, les partenaires de Ghezzal baissaient largement le pied au retour des vestiaires et s’en remettaient à Lopes, qui sortait trois arrêts de grande classe en l’espace de dix minutes. L’entrée de Lacazette apportait un peu plus de fraîcheur et seulement deux minutes plus tard, le goleador lyonnais se retrouvait à l’origine du but troisième but de Fekir, servi sur un plateau par Darder (5-1, 79e). Aouar se permettait même le luxe d’enfoncer un sixième but en toute fin de partie sur une nouvelle offrande de Jallet (6-1, 86e) tandis que Diakhaby envoyait un peu plus l’AZ en enfer en coupant parfaitement un corner de Fekir (7-1, 90e). Si l’adversité n’était pas incroyable, il faudra néanmoins compter sur Lyon pour la suite de la compétition ! Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

