Man Utd : Rooney a pris sa décision !

Man Utd : Rooney a pris sa décisio n ! « Par Youcef Touaitia - Le 23/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé en passe de rejoindre la Chine par les tabloïds, Wayne Rooney (31 ans, 17 apparitions et 2 buts en Premier League cette saison) ne filera pas dans l'Empire du Milieu dans les prochains jours. En effet, l'attaquant de Manchester United a décidé de rester dans son club actuel au moins jusqu'à la fin de la saison. "En dépit de l'intérêt qui a été montré par d'autres clubs, envers lesquels je suis reconnaissant, je veux mettre fin à la récente spéculation et dire que je reste à Manchester United, a indiqué l'international anglais dans un communiqué ce jeudi. J'espère que je jouerai un rôle important pour aider l'équipe dans sa lutte pour le succès sur nos quatre fronts (Premier League, Ligue Europa, Cup, League Cup, ndlr). C'est une période excitante au club et je veux continuer à en faire partie." Pour rappel, le Guangzhou Evergrande et Beijing Guoan étaient prêts à lui offrir 880 000 euros par semaine. Pour rappel, le Guangzhou Evergrande et Beijing Guoan étaient prêts à lui offrir 880 000 euros par semaine.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+