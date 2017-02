PSG : Trapp sur les talons de Lama !

PSG : Trapp sur les talons de Lam a ! « Par Youcef Touaitia - Le 23/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Relégué sur le banc de touche en début de saison avec le Paris Saint-Germain, Kevin Trapp (26 ans, 12 matchs en L1 cette saison) a repris sa place du numéro un à Alphonse Areola depuis. Et force est de constater que l'Allemand a parfaitement su profiter de la faiblesse de son concurrent pour gagner définitivement la confiance d'Unai Emery. En effet, l'ancien élément de l'Eintracht Francfort n'a pas encaissé le moindre but en sept rencontres de Ligue 1 depuis son retour dans le but parisien. Une série de 684 minutes pour Trapp, qui est devenu le troisième gardien du PSG à garder sa cage inviolée aussi longtemps. Seuls Salvatore Sirigu (948 minute en 2012-2013) et Bernard Lama (697 minutes en 1996-1997) ont fait mieux. Pour dépasser l'ex-international tricolore, le dernier rempart francilien ne devra pas prendre de but lors des 14 premières minutes face à l'Olympique de Marseille ce dimanche (21h). Pour dépasser l'ex-international tricolore, le dernier rempart francilien ne devra pas prendre de but lors des 14 premières minutes face à l'Olympique de Marseille ce dimanche (21h).

