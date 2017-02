Lille : Bielsa, la réaction de Corchia « Par Youcef Touaitia - Le 23/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prochain entraîneur de Lille, Marcelo Bielsa succédera à Franck Passi dès le 1er juillet. Une nouvelle bien accueillie dans le Nord, où le latéral droit Sébastien Corchia (26 ans, 26 matchs et 1 but en L1 cette saison) attend impatiemment l’Argentin. "Maintenant que tout est réglé, c'est une bonne chose. C'est un entraîneur qui fait progresser ses joueurs. Ça ne change rien en particulier. Il faut être bon à chaque match et puis c'est tout. J'ai l'image d'un gros travailleur avec des entraînements intenses. On a vu ce qu'il a pu faire à l'OM", a commenté l’international français en conférence de presse. Pisté par de nombreux clubs, Corchia pourrait avoir trouvé une bonne raison de poursuivre l’aventure avec les Dogues ! Pisté par de nombreux clubs, Corchia pourrait avoir trouvé une bonne raison de poursuivre l’aventure avec les Dogues !

