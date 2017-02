OM : Papin sous le charme de Sertic

Recruté cet hiver en provenance de Bordeaux, le milieu de terrain Grégory Sertic (27 ans, 2 matchs en L1 avec Marseille cette saison) a fait ses premiers pas à l'Olympique de Marseille. Plutôt intéressant dans le rôle de défenseur central face à Rennes (2-0) samedi dernier en Ligue 1, le joueur a reçu les compliments de l'ancien buteur du club phocéen Jean-Pierre Papin.

"Greg, je le connais très très bien, je parlais souvent avec lui à Bordeaux. C'est un très bon joueur, qui est polyvalent et qui jouait régulièrement en défense centrale avec les Girondins où je le trouvais très intéressant. Par contre, je pense que son meilleur poste, c'est en numéro six. C'est un joueur qui va apporter un plus à l'OM, car il sait relancer, il est intelligent, bon de la tête et il a les vrais gestes du défenseur. En plus, il sait être méchant quand il le faut. L'OM a fait une bonne recrue avec lui", a estimé JPP pour le Phocéen.

De par sa polyvalence, Sertic devrait effectivement rendre des services à Rudi Garcia sur cette seconde partie de saison.