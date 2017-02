PSG : le gros tacle de Riolo à Blanc !

PSG : le gros tacle de Riolo à Blan c ! « Par Damien Da Silva - Le 23/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une altercation avec l'entraîneur de la Juventus Turin Massimiliano Allegri, le défenseur central Leonardo Bonucci (29 ans, 19 matchs et 1 but en Serie A cette saison) a été écarté du groupe de la Vieille Dame pour le match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions face à Porto (2-0) mercredi. Le consultant de la radio RMC Daniel Riolo a profité de cette actualité pour tacler l'ancien coach du Paris Saint-Germain Laurent Blanc. "J’ai connu un entraîneur qui s’est fait pisser sur la tête par un joueur et qu’il l’a titularisé au premier match de Ligue des Champions venu... contre Manchester City", a lâché Riolo, en référence au retour de Serge Aurier l'an dernier dans le onze du PSG après sa fameuse vidéo polémique. Le technicien français appréciera...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+