OM : son avenir, Gomis botte en touche... « Par Damien Da Silva - Le 23/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté cette saison à l'Olympique de Marseille par Swansea sans option d'achat, l'attaquant Bafétimbi Gomis (31 ans, 24 matchs et 16 buts en L1 cette saison) va-t-il poursuivre son aventure au sein du club phocéen ? Interrogé à ce sujet par le quotidien régional La Provence, le buteur a botté en touche. "J'ai signé pour un an, ce n'est pas moi qui aurai le dernier mot. Je suis bien à Marseille, j'ai la chance de participer au début de ce projet, mais je ne fais pas de plans. S'il y a discussions, mes représentants les mèneront à la fin de la saison. Je suis là pour atteindre mes objectifs personnel et collectif, c'est-à-dire faire en sorte que l'OM soit européen. (...) Je ne me pollue pas la tête avec cette question-là. On aura tout l'été pour en parler", a confié le Marseillais. Malgré la bonne saison de Gomis, l'OM aura-t-il l'intention de le conserver ? Selon les dernières rumeurs, l'actuel 6e de Ligue 1 rechercherait une star à son poste (voir ici).

