OM : le cas Diarra a tourmenté Eyraud

Le 14 février dernier, le milieu de terrain Lassana Diarra (31 ans) a rompu à l’amiable son contrat avec l’Olympique de Marseille. Inévitable puisque le Tricolore n’avait plus la tête à l’OM, cette séparation a cependant été mal vécue par le président phocéen Jacques-Henri Eyraud.

"Lassana Diarra ? Un tourment, parce que c’était une situation difficile et pourtant c’est un grand joueur, a expliqué le dirigeant au journal régional La Provence. Mais je crois qu’il fallait, à un moment donné, arriver au bout de l’histoire en respectant et les uns, et les autres. C’est ce qu’on a essayé de faire, et je lui souhaite bon vent."

Pour l’heure, on ignore toujours les modalités financières de l’opération mais l’OM n'aurait versé aucune indemnité de départ à l’ancien Madrilène ().