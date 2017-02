OM : Gomis révèle les coulisses de son arrivée « Par Damien Da Silva - Le 23/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté cette saison à l'Olympique de Marseille par Swansea, l'attaquant Bafétimbi Gomis (31 ans, 24 matchs et 16 buts en L1 cette saison) a confirmé par ses performances qu'il restait une valeur sûre du championnat de France. A l'occasion d'un entretien accordé au quotidien La Provence, l'ancien Lyonnais est revenu sur son arrivée l'été dernier. "J'avais été pas mal sollicité. Étienne Mendy (son conseiller, ndlr) a tout fait pour que je rejoigne l'OM malgré des offres de dernière minute. Il a tout fait pour que je rentre dans les finances marseillaises. C'était difficile, il ne m'avait pas tout dit. Quand je suis arrivé dans le bureau, je me suis aperçu de certaines choses (...) des différences entre mes revenus, des clauses, des détails dans le contrat, des bonus. (...) Étienne m'a dit de venir, qu'on était tombé d'accord. Ce n'était pas encore vraiment le cas. À mon arrivée dans les locaux, je le regarde et lui dis : 'Mais t'es fou !' Il m'a dit de signer. Et que j'allais marquer 20 buts minimum", a raconté le buteur. Et finalement, Gomis ne doit pas regretter son choix puisqu'il réalise l'une des meilleures saisons de sa carrière. Et finalement, Gomis ne doit pas regretter son choix puisqu'il réalise l'une des meilleures saisons de sa carrière.

