OM : Zubizarreta a ciblé le gros manque du club « Par Romain Lantheaume - Le 23/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de retrouver les sommets, l’Olympique de Marseille doit revoir son organisation en profondeur d’après le directeur sportif phocéen Andoni Zubizarreta, qui s’est déjà attelé à la tâche. "Il manque du lien entre les différentes composantes. Entre la formation et le club, entre la formation et l'équipe première, entre l'équipe première et le club, entre le secteur de recrutement et la formation, a énuméré l’Espagnol dans les colonnes de L’Equipe. Il y a beaucoup de pièces qui, parfois, ne sont pas bien connectées. On peut l'améliorer et cela a été le début de mon travail à l'OM - en plus du mercato hivernal." Dans ce cadre, l’ancien gardien souhaite réunir toutes les sections du club au sein d'un même centre d'entraînement mêlant les jeunes et les professionnels (voir ici). Dans ce cadre, l’ancien gardien souhaite réunir toutes les sections du club au sein d'un même centre d'entraînement mêlant les jeunes et les professionnels ().

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+