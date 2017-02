C3 : les frères Pogba n'oublieront jamais

Opposés en 16es de finale de l'Europa League à l’occasion de la confrontation entre Manchester United et Saint Etienne (3-0, 1-0), les frères Paul (23 ans, 8 matchs et 2 buts en C3 cette saison) et Florentin Pogba (26 ans, 11 matchs en C3 cette saison) ont vécu des moments inoubliables comme l’a confié le milieu de terrain des Red Devils après le nouveau succès des siens face à l’ASSE mercredi.

"C’est magique de jouer contre son frère, a savouré le joueur le plus cher de l’histoire en zone mixte. Il est venu à Old Trafford, maintenant c’est moi qui vient à Saint-Étienne. On a gagné, c’était le plus important. Même si lui il perd, on reste quand même heureux, la famille est contente. Ça va rester dans nos têtes toute notre vie."

A l’aller comme au retour, la fratrie a pu compter sur la famille présente en nombre dans les tribunes !