Italie : le sélectionneur va parler à Balotelli « Par Romain Lantheaume - Le 23/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de superbes débuts avec l’OGC Nice, l’attaquant Mario Balotelli (26 ans, 14 matchs et 9 buts en L1 cette saison) postulait naturellement à un retour en sélection avec l’Italie à l’automne dernier. Mais c’est finalement en ce début d’année, alors que l’ancien Intériste se retrouve clairement dans le dur, que son sélectionneur Giampiero Ventura va le rencontrer. "Je compte voir Balotelli avant notre match du 24 mars contre l'Albanie. Mais je veux que ça soit quelque chose entre nous, loin des caméras, a annoncé le technicien transalpin mercredi en conférence de presse. Je ne dois pas parler avec lui de son rôle, mais du reste. Comme je l'ai toujours dit, ce ne sont pas ses qualités techniques qui sont en cause, mais tout le reste, qui fait que Mario a fait débat avec tout le monde. La solution à tout cela, c'est lui qui doit la trouver. Pour l'instant, il y a eu peu de signaux positifs. J'espère qu'ils vont arriver très vite." On pensait Balotelli enfin assagi, mais ses récentes performances décevantes, les propos de ses coéquipiers (voir ici) et son expulsion samedi à Lorient (1-0) à la suite de mots déplacés envers l’arbitre de la rencontre ont fait naître de sérieux doutes... On pensait Balotelli enfin assagi, mais ses récentes performances décevantes, les propos de ses coéquipiers () et son expulsion samedi à Lorient (1-0) à la suite de mots déplacés envers l’arbitre de la rencontre ont fait naître de sérieux doutes...

