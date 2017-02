PSG : Augustin d'accord avec Dortmund !

PSG : Augustin d'accord avec Dortmun d ! « Par Romain Lantheaume - Le 23/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans une situation délicate au Paris Saint-Germain où il est écarté de l’équipe première depuis la fin du mercato d’hiver (voir ici), Jean-Kevin Augustin (19 ans, 10 apparitions et 1 but en L1 cette saison) possède déjà une solide piste pour rebondir. Le jeune attaquant vient en effet de se mettre d'accord avec le Borussia Dortmund pour un transfert au terme de la saison, révèle le quotidien L’Equipe ce jeudi ! Sous contrat jusqu’en 2018, l’international Espoirs tricolore a d’ailleurs repoussé une proposition de prolongation de deux ans transmise par son club formateur. Le BvB pourrait faire une offre de 8 millions d’euros pour racheter sa dernière année de contrat. Mais le champion de France en titre est-il vendeur ? Le coach Unai Emery ne semble pas convaincu par son profil et le directeur du football Patrick Kluivert douterait de son aptitude à devenir un jour l’attaquant numéro un du PSG, avance le quotidien sportif. Reste que le club de la capitale envisageait un départ en prêt, refusé cet hiver par l’intéressé, mais pas un transfert sec. Le PSG en ferait même une question d'image... Dortmund va donc devoir se montrer convaincant. Le coach Unai Emery ne semble pas convaincu par son profil et le directeur du football Patrick Kluivert douterait de son aptitude à devenir un jour l’attaquant numéro un du PSG, avance le quotidien sportif. Reste que le club de la capitale envisageait un départ en prêt, refusé cet hiver par l’intéressé, mais pas un transfert sec. Le PSG en ferait même une question d'image... Dortmund va donc devoir se montrer convaincant.

