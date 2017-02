Juve : M. Pjanic - "à prendre au sérieux"

Avant même le match retour à Turin, la Juventus a pratiquement déjà les deux pieds en quart de finale de la Ligue des Champions après sa victoire 2-0 à Porto ce mercredi. Mais Miralem Pjanic (26 ans, 7 matchs et 1 but en coupe d'europe cette saison) veut rester vigilant.

"Si on gère bien le deuxième match, on sera qualifié. Aujourd'hui, on a très bien joué. C'est une équipe qui a bien défendu, mais on les a punis quand ils commençaient à être fatigués. Je pense que c'est une victoire largement méritée. Il y a un match retour à prendre au sérieux. C'est surtout un bon match de notre part", a réagi le milieu de terrain turinois après la rencontre.