Leicester : R. Mahrez - "encore en vie" Par Pierre-Damien Lacourte - Le 22/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Battu 2-1 à Séville, Leicester peut encore renverser la situation lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions dans trois semaines. Riyad Mahrez (26 ans, 6 matchs et 4 buts en coupe d'europe cette saison) y croit. "On savait que ça n'allait pas être facile. Le plus important, c'était de mettre un but à l'extérieur, on a réussi et on a encore toutes nos chances. Claudio Ranieri nous a dit à la mi-temps que leur football, c'était la possession, et que nous, c'était le foot anglais. Donc on devait aller les chercher sur les premiers et les deuxièmes ballons, on devait gagner les duels, on a réussi à le faire à quelques moments dans le match. On réussit à mettre le but qui nous garde en vie. On avait aussi des situations de contre, si on les avait mieux gérées, on leur aurait posé encore plus de problèmes. Mais je ne vais pas faire la fine bouche", a réagi le milieu offensif du champion d'Angleterre après la rencontre.

