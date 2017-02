ASSE : C. Galtier - "mission impossible" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 22/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déjà battue 3-0 à l'aller, l'AS Saint-Etienne a de nouveau subi la loi de Manchester United à Geoffroy-Guichard en 16e de finale retour de Ligue Europa. Très vite menés 1-0, les Verts n'ont même pas eu le temps de croire à une folle remontée. "A partir du moment où Manchester marquait, on savait que ce serait mission impossible et nos adversaires ont su le faire assez rapidement. L'exploit n'était plus réalisable. J'aurais aimé que l'on puisse ne pas perdre le match, le gagner, pour mes joueurs et le public qui a été exceptionnel. Ils nous sont largement supérieurs et ils ont débuté la rencontre de manière très différente de ce qu'ils ont fait la semaine dernière. Ils ne nous ont laissé aucun espoir", a réagi l'entraîneur stéphanois, Christophe Galtier, après la rencontre.

