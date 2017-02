TFC : Landreau prévient le jeune Lafont « Par Eric Bethsy - Le 22/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec déjà 50 rencontres de Ligue 1 au compteur, le Toulousain Alban Lafont (18 ans, 26 matchs en L1 cette saison) est le gardien le plus précoce de l’histoire du championnat, lui qui avait fait ses débuts à l’âge de 16 ans et 10 mois. Passé par cette situation, Mickaël Landreau a tenu à prévenir le portier du Téfécé sur les obstacles qu’il pourrait rencontrer. "Il a beaucoup d'éléments pour faire quelque chose de grand mais c'est difficile, pour l'avoir vécu, a témoigné l’ancien Nantais en conférence de presse. Parce que dès aujourd'hui, on n'acceptera pas le moyen ni les contre-performances chez lui. C'est la plus grande difficulté qu'il aura à gérer. Compte tenu de son âge, de son niveau et de son potentiel, on va tout le temps lui répéter : 'il faut que tu ailles là-haut...' Mais là-haut, il n'y en a qu'un, deux ou trois. Mais il a beaucoup de bonnes caractéristiques." Reste à savoir si Lafont a le mental nécessaire pour atteindre le très haut niveau. Reste à savoir si Lafont a le mental nécessaire pour atteindre le très haut niveau.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+