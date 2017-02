Arsenal : Koscielny écarte un retour en L1

Patron de la défense d’Arsenal, Laurent Koscielny (31 ans, 24 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) ne s’imagine pas quitter les Gunners pour le moment. Et surtout pas pour revenir en Ligue 1.

"Je n’ai pas eu de contact avec un club français et même si j’en avais eu un, j’aurais coupé court très rapidement car je ne me vois pas revenir en France pour le moment, a confié l’ancien Lorientais à RMC. Je suis content de ma vie sur et en dehors du terrain. Si ma famille et moi sommes heureux ici, c’est le plus important."

Pour rappel, l'international tricolore vient de prolonger jusqu'en 2020 en janvier dernier.