OM : Njie, Papin s'inquiète avant le Clasico « Par Eric Bethsy - Le 22/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titularisé face au Stade Rennais (2-0 pour les Marseillais) samedi en championnat, l'attaquant de l'Olympique de Marseille Clinton Njie (23 ans, 14 matchs et 4 buts en L1 cette saison) semble avoir les faveurs de l'entraîneur Rudi Garcia en l'absence de Bafétimbi Gomis blessé à un genou. Un choix qui inquiète Jean-Pierre Papin avant la réception du Paris Saint-Germain dimanche (21h). "C'est un vrai problème, même si le match face à Rennes a prouvé que l'on pouvait s'en passer, a commenté le technicien interrogé par Le Phocéen. Njie a su être opportuniste et marquer, ce que l'on demande avant tout à un avant-centre. Mais Bafé a quelque chose que Njie n'a pas, c'est qu'il est capable de 'caler' le ballon et de faire remonter tout le bloc. Avec Njie, l'OM doit pratiquer un jeu plus direct, et face à la défense du PSG, qui fait partie des meilleures d'Europe, c'est plus difficile." D'autant que Njie n'est pas le plus adroit des attaquants...

