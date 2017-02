C3 : Saint-Etienne 0-1 Man Utd (fini) Par Pierre-Damien Lacourte - Le 22/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ils n'étaient pas beaucoup à croire au miracle après la défaite 3-0 subie à l'aller. Après un quart d'heure de jeu, il n'y avait plus personne... La marche était tout simplement trop haute pour l'AS Saint-Etienne dans ce 16e de finale retour de Ligue Europa. Malgré le soutien de son public, admirable, le club du Forez a encore été dominé par un Manchester United maître de son sujet (0-1). Les Red Devils prenaient très tôt les devants dans cette partie grâce à Mkhitaryan, qui reprenait victorieusement un centre de Mata (0-1, 16e). La joie avant la tristesse pour l'Arménien, qui, blessé à la cuisse, devait ensuite céder sa place à Rashford. Sonnés, les Verts tentaient quand même de se faire violence pour emballer ce match et revenir dans la partie, mais c'était très compliqué face à des Anglais sereins. Avant le repos, Monnet-Paquet, bien lancé par Saivet, inquiétait la défense mancunienne mais Romero sortait vite pour contrer l'ancien Lensois. En deuxième période, bien que réduits à dix après l'exclusion à l'heure de jeu de Bailly, les hommes de José Mourinho pouvaient ajouter un second but mais Ruffier mettait Rashford en échec. Malgré la déception du scénario, le Chaudron continuait de chanter comme un seul homme. Il est vrai que ce n'est pas tous les ans que l'ASSE a le privilège d'affronter MU. Le spectacle était d'ailleurs dans les tribunes en fin de rencontre avec une superbe ambiance mise par les amoureux des Verts. Ligue Europa : tous les résultats

