Dijon : Balmont, Aulas fait son mea culpa

Alors que Dijon pestait contre les décisions arbitrales après la défaite face à Lyon (2-4) dimanche, Jean-Michel Aulas s'était fait remarquer en s'attaquant notamment à la taille de Florent Blamont (voir ici). Au cours d'une conférence téléphonique ce mercredi, le président a regretté ses propos envers le milieu de terrain dijonnais.

"Je voulais dire à Florent Balmont que ma remarque n'était pas pertinente. C'est simplement parce que je l'ai entendu dire à la fin du match qu'il avait été volé. Je regrette. Mes propos étaient ironiques. (...) Là, j'ai simplement répondu que c'était anormal qu'on attaque l'arbitre sur un penalty qui, pour moi, était flagrant. J'ai trouvé que c'était trop. Maintenant, je n'en veux pas du tout à Florent parce que je le connais bien. J'ai beaucoup de respect pour le président de Dijon, que j'ai reçu du mieux possible avec sa femme et ses enfants. Et je crois qu'ils étaient très contents de la manière dont on les a accueillis. J'aime beaucoup le club de Dijon et les Dijonnais", a déclaré JMA dans des propos rapportés par RMC.

Un moyen d'apaiser les tensions alors que les supporters du DFCO ont adressé un message musclé à Aulas ce mercredi ( voir la brève de 13h51 ).