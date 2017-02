Sondage MF : le retour de Bielsa vous plaît !

Sondage MF : le retour de Bielsa vous plaî t ! « Par Romain Rigaux - Le 22/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si vous étiez emballés par le retour de Marcelo Bielsa en Ligue 1. Et visiblement, vous êtes pressés de revoir l'Argentin sur le bord des pelouses françaises avec, peut-être, sa glacière ! Sur les 18 184 votes recensés, vous êtes 67,7% à apprécier ce retour d'El Loco, qui entraînera Lille la saison prochaine. Seuls 32,3% des votants ne sont pas conquis. Dès à présent, dites-nous quel pourcentage de chance vous donnez à une qualification de Monaco contre Manchester City après la défaite 5-3 à l'aller. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous quel pourcentage de chance vous donnez à une qualification de Monaco contre Manchester City après la défaite 5-3 à l'aller. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

