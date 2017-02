LdC : Aulas félicite Paris et Monaco « Par Romain Rigaux - Le 22/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Une semaine après l'éclatante victoire du PSG face au FC Barcelone (4-0), Monaco s'est incliné sur la pelouse de Manchester City (3-5) mardi en 8e de finale aller de la Ligue des Champions mais a séduit toute l'Europe. Cela valait bien un petit message de Jean-Michel Aulas sur Twitter. "Bravo à l'ASM et au PSG pour la qualité de leur jeu et l'efficacité offensive. Le football français is back en Europe !", a posté le président de l'OL. Pour une fois que ce n'est pas une petite pique, les deux clubs apprécieront. Pour une fois que ce n'est pas une petite pique, les deux clubs apprécieront.

