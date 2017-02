Monaco : Mbappé, Giuly refroidit tout le monde !

Auteur d’une superbe prestation mardi lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions face à Manchester City (3-5), l’ailier de l’AS Monaco, Kylian Mbappé (18 ans, 4 apparitions et 1 but en LdC cette saison), a inscrit son premier but en C1. Si la presse anglaise (voir l’article de 9h12) et le Citizen Bacary Sagna (voir la brève de 09h15) se sont déjà emballés au sujet de la jeune pépite, l’ancien Monégasque Ludovic Giuly a refroidi les ardeurs de tout le monde !

"Il est dans sa progression. C’est bien. Mais je ne vous dirai pas qu’il a été génial. Il y a deux ou trois ballons qu’il aurait dû donner à Falcao plutôt que de tenter l’exploit solitaire, a fait remarquer le consultant dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Il a vraiment joué sur sa vitesse. On voit bien que c’était justement le plan de jeu de Monaco."

Deuxième plus jeune joueur de l’histoire à marquer en phase à élimination directe de la C1, l’ancien pensionnaire de l’AS Bondy représente tout de même un sacré phénomène !