Barça : ...et la piste Bellerin ré-activée ?

Barça : ...et la piste Bellerin ré-activé e ? « Par Romain Lantheaume - Le 22/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Formé à la Masia mais révélé avec Arsenal, le latéral droit Héctor Bellerín (21 ans, 20 matchs en Premier League cette saison) se retrouve depuis plusieurs mois dans le viseur de son club formateur, le FC Barcelone. D’après le quotidien El Mundo Deportivo, les dirigeants catalans ont d’ailleurs coché le nom de l’Espagnol en vue de l’été prochain. Depuis le départ de Dani Alves en effet, aucun joueur ne s’est spécialement distingué dans le couloir droit. Normalement milieu de terrain, Sergi Roberto ne fait que du dépannage, tandis qu’Aleix Vidal, out jusqu’en fin de saison, a tardé à s’imposer. Les Gunners n'étant pas vendeurs et le joueur peu enclin à partir, cette piste s'annonce cependant compliquée. A court terme, les Blaugrana pourraient d'ailleurs recruter Juanfran Moreno (Deportivo La Corogne) en tant que joker médical pour renforcer ce poste en vue des échéances de la fin de saison. Les Gunners n'étant pas vendeurs et le joueur peu enclin à partir, cette piste s'annonce cependant compliquée. A court terme, les Blaugrana pourraient d'ailleurs recruter Juanfran Moreno (Deportivo La Corogne) en tant que joker médical pour renforcer ce poste en vue des échéances de la fin de saison.

