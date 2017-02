Monaco : Ferdinand encense Falcao

Très critiqué lors de son passage en Angleterre, en prêt à Manchester United et Chelsea, Radamel Falcao (31 ans, 6 matchs et 6 buts en LdC cette saison) a séduit outre-Manche mardi avec son doublé lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions perdu par Monaco face à Manchester City (3-5). L'ancien défenseur des Red Devils, Rio Ferdinand, a particulièrement apprécié le deuxième but du Colombien.

"Il commence par une belle course, puis il secoue le défenseur pour garder le ballon et là, il a l'audace d'effectuer un lob somptueux. Après avoir raté un penalty, avoir tant d'audace, c'est une blague... Le but est superbe, il sera vu et revu", a lancé Ferdinand.

Il est vrai que l'inspiration d'El Tigre est géniale.