Juve : Buffon admire Casillas « Par Romain Lantheaume - Le 22/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce mercredi (20h45), le 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre le FC Porto et la Juventus Turin va opposer deux des meilleurs gardiens de ce début de siècle, Iker Casillas (35 ans, 8 matchs en LdC cette saison) et Gianluigi Buffon (39 ans, 5 matchs en LdC cette saison). En prévision de cette affiche, le portier italien a dit tout le bien qu’il pense de son homologue espagnol. "Je suis très heureux de revoir Casillas parce que je vais retrouver un ami, un rival pour qui j’ai beaucoup de respect, a souligné le gardien turinois en conférence de presse. J’ai toujours du temps pour lui, même aujourd’hui. Il a eu le courage de se remettre en question et de faire un choix qui n’était ni confortable, ni facile (son départ du Real Madrid en 2015, ndlr). Récemment, je l’ai vu jouer et je peux dire qu’il est en grande forme." Malgré le poids des années, le Transalpin n’est pas mal non plus ! Malgré le poids des années, le Transalpin n’est pas mal non plus !

