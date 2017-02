Italie : Balotelli est prévenu !

Italie : Balotelli est préven u ! « Par Romain Lantheaume - Le 22/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que son possible retour avec la sélection d’Italie est évoqué depuis plusieurs mois, l’attaquant Mario Balotelli (26 ans, 14 matchs et 9 buts en L1 cette saison) a traversé des dernières semaines compliquées. Outre ses performances sportives à la baisse, le joueur de l’OGC Nice s’est également distingué par une nouvelle expulsion samedi à Lorient (1-0) à la suite de mots déplacés envers l’arbitre de la rencontre. Or, comme pour tout postulant à la Squadra Azzurra, l’Aiglon va devoir adopter une attitude irréprochable, a souligné le team manager de la sélection italienne, Gabriele Oriali. "L’aspect disciplinaire fait partie des règles communes à respecter pour tous ceux qui viennent à Coverciano (le centre d’entraînement, ndlr). Si on veut du professionnalisme et du sérieux, certaines règles doivent être respectées, indépendamment des joueurs convoqués, pour les anciens comme pour les jeunes. Les règles n’ont pas changé par rapport au passé", a rappelé le membre du staff dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. Oriali a également révélé avoir eu l’Azuréen au téléphone mais en précisant qu’aucune entrevue n’est pour l'instant au programme. Oriali a également révélé avoir eu l’Azuréen au téléphone mais en précisant qu’aucune entrevue n’est pour l'instant au programme.

