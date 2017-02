Monaco : Vasilyev a cru assister à du hockey !

Au terme d’un match complètement dingue, Manchester City a renversé l’AS Monaco sur le fil (5-3) mardi en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Même si le scénario de la rencontre restera en travers de la gorge du club princier, son vice-président, Vadim Vasilyev, a également souhaité mettre en avant le plaisir procuré par le spectacle offert lors de cette rencontre.

"Non, ce score ressemble plutôt à un match de hockey et non pas à du football, a plaisanté le dirigeant au micro de RMC. C’était complètement incroyable mais c’est bien pour le foot, ça donne une belle image. (...) C’était une belle publicité pour la L1, et tous ceux qui aiment le foot ont pris du plaisir, même si le résultat pour nous n’est pas le bon. Ça pouvait aller dans les deux sens mais c’est Manchester City qui l’a emporté. C’est le foot…"

Désormais, l’ASM doit s’imposer par au moins deux buts d’écart à la maison au retour le 15 mars pour renverser la vapeur.