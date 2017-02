Man City : la mise au point d'Agüero « Par Romain Rigaux - Le 22/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Relégué sur le banc après l'arrivée de Gabriel Jesus à Manchester City cet hiver, Sergio Agüero (28 ans, 7 matchs et 8 buts en LdC cette saison) avait récemment ouvert la porte à un départ en fin de saison. Auteur d'un doublé lors de la victoire des Citizens face à Monaco (5-3), mardi en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, l'attaquant argentin a tenu à faire une mise au point sur sa situation. "Comme je l’ai toujours dit, je veux être ici, dans ce club, je l’ai toujours dit. A la fin de la saison, la décision appartiendra au club. La vérité, c’est que cette question est entre les mains du club, qui gère tout cela et, évidemment, mon intention est de rester", a assuré le "Kun". On imagine mal les dirigeants mancuniens pousser Agüero vers la sortie l'été prochain. On imagine mal les dirigeants mancuniens pousser Agüero vers la sortie l'été prochain.

