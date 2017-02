Séville : Sampaoli répond à l'intérêt du Barça « Par Romain Lantheaume - Le 22/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’une première saison réussie à la tête du FC Séville, l’entraîneur Jorge Sampaoli aurait tapé dans l’œil du FC Barcelone, où le coach actuel Luis Enrique se retrouve de plus en plus critiqué (voir ici). Mais pour le technicien argentin, l’heure n’est pas à envisager un départ en Catalogne. Au contraire, le Sud-Américain a ouvert la porte à une prolongation avec le club andalou où son contrat court jusqu'en 2018. "De manière totalement verbale, nous avons évoqué l'intérêt de prolonger notre séjour ici. Mais en ce moment, la seule chose que nous ayons envie de vivre, c'est le présent", a-t-il indiqué mardi en conférence de presse avant le 8e de finale aller de la Ligue des Champions ce mercredi (20h45) face à Leicester. "Je suis ravi que le niveau d'évaluation de notre travail soit aussi haut, mais nous vivons ce match (contre Leicester) comme le plus important pour nous, afin d'être parmi les huit meilleures équipes du monde dans la compétition la plus importante du monde. Penser à autre chose qu'à ça serait irresponsable de ma part", a ajouté Sampaoli, pour l’instant de marbre face à l’intérêt catalan. "Je suis ravi que le niveau d'évaluation de notre travail soit aussi haut, mais nous vivons ce match (contre Leicester) comme le plus important pour nous, afin d'être parmi les huit meilleures équipes du monde dans la compétition la plus importante du monde. Penser à autre chose qu'à ça serait irresponsable de ma part", a ajouté Sampaoli, pour l’instant de marbre face à l’intérêt catalan.

