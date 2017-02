PSG : ça ne s'arrange pas pour Augustin... « Par Romain Rigaux - Le 22/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Considéré comme l'une des nouvelles pépites du centre de formation du Paris Saint-Germain, Jean-Kevin Augustin (19 ans, 10 apparitions et 1 but en L1 cette saison) n'a pas convaincu Unai Emery depuis l'arrivée de l'Espagnol sur le banc l'été dernier. Assez peu utilisé durant la première partie de la saison, le jeune attaquant n'est désormais plus convoqué dans le groupe depuis le début de l'année. Mis à disposition de la réserve, Augustin ne s'entraîne même plus avec le groupe professionnel, sauf les lendemains de match. La raison ? Selon le quotidien Le Parisien, Emery et les dirigeants du club de la capitale n'ont pas digéré son refus de partir en prêt cet hiver, refusant les avances de Rennes, Nantes et Montpellier notamment. Mais ce n'est pas l'unique raison. Toujours d'après le quotidien régional, Augustin a refusé une proposition de prolongation de son contrat qui se termine en juin 2018. Alors que le PSG lui proposait un nouveau bail jusqu'en 2022, le jeune attaquant craint d'enchaîner les prêts et veut patienter avant de prendre une décision. Les chances de le revoir sous le maillot parisien cette saison sont infimes... Mais ce n'est pas l'unique raison. Toujours d'après le quotidien régional, Augustin a refusé une proposition de prolongation de son contrat qui se termine en juin 2018. Alors que le PSG lui proposait un nouveau bail jusqu'en 2022, le jeune attaquant craint d'enchaîner les prêts et veut patienter avant de prendre une décision. Les chances de le revoir sous le maillot parisien cette saison sont infimes...

